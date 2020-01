Auf der Suche nach der Prostata

– Subkutan Talk –

Analsex ist nur für Fachpersonal oder schwule Männer. Weit gefehlt! Auch in die heterosexuelle Paarsexualität kann und soll Analsex integriert werden. Das findet zumindest Michael Walser. Er ist Sexologe und beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema Analsex. Der Fokus seiner Forschung liegt auf dem männlichen Erleben von Analsex in heterosexuellen Beziehungen. Im Subkutan Talk sprechen wir mit ihm über Vorurteile mit denen Männer konfrontiert sind, was sie tatsächlich über Analsex denken und über die Prostata – diesen verstecken Punkt im Körper des Mannes, der besonders erogen ist und bei einer Stimulation unglaublich intensive männliche Orgasmen auslösen kann. Wo man ihn findet und was es beim Analspiel zu zweit sonst noch zu beachten gibt, fragt Ralph Natter im Subkutan Talk mit Michael Walser.