56 Sendung 21.01.2020

01 Status Quo – Down Down(1975)

02 The Who – Slip Kid(1975)

03 Bad Company – Shooting Star(1975)

04 Fleetwood Mac – I m So Afraid(1975)

05 Foghat – Slow Ride(1975)

06 Aerosmith – Walk this Way(1975)

07 Bob Dylan – Tangled Up In Blue(1975)

08 Joni Mitchell – In France They Kiss On Main Street(1975)

09 Grateful Dead – The Music Never Stopped(1975)

10 Led Zeppelin – Night Flight(1975)

11 Nazareth – Miss Misery(1975)

12 Ozzy Osbourne feat Elton John – Ordinary Man(2020)