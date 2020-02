Zwischen den Hauswänden

Der Steinmarder ist ein vifer, putziger Zeitgenosse. Seine natürlich angestammmtes Terrain ist felsiges Gelände, vorzugsweise Felsspalten, welche er in abgewandelter Form in der modernen Zivilisation wiederfindet und exzellent zu nutzen weiss: Als Meister im Klettern zwängt er sich spielend leicht durch enge Schlupflöcher in Hauswände, zwischen die Zündkabel unter der Motorhaube oder tummelt sich im Dachstuhl. Das macht ihn zum Experten für Zwischenräume. Evelyne Béguin tritt als Steinarder in den Dialog mit dem Zoologen und Wildtierexperten Samuel Furrer von Tierschutz Schweiz STS. Friedliche Methoden für ein angenehmes Zusammenleben mit dem Steinmarder findet ihr hier.