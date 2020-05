Dunkelziffer Sexuelle Gewalt

Jede zweite Frau in der Schweiz wurde schon einmal sexuell belästigt. So viele Frauen wie die Stadt Zürich Einwohner*innen hat, haben Geschlechtsverkehr gegen den eigenen Willen erlebt. Das besagt eine Studie, die Amnesty International 2019 in Auftrag gegeben hat. Sexuelle Gewalt an Frauen in der Schweiz ist verbreitet, die Zahlen sind erschreckend hoch. Die wenigsten Personen würden diese Vorfälle der Polizei melden, die Dunkelziffer sei gross, sagt Agota Lavoyer, stellvertretende Leiterin der Opferhilfe Lantana, einer Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern in Bern. Nina Hofmann bringt Licht ins Dunkel, spricht mit Agota Lavoyer und lässt eine Frau, die dieser Dunkelziffer angehört, zu Wort kommen.

Bist du selbst betroffen? Melde dich bei der Opferhilfe.