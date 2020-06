Lockdown – Wenn Berührungen ausfallen

Wer kennt es nicht, das wohlige Empfinden beim Umarmen eines lieb gewonnen Menschen. Alles entspannt sich und ein Gefühl der Geborgenheit stellt sich ein. Damit ist aufgrund der Corona bedingten Abstandsregeln mal bis auf Weiteres Schluss für einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung. Was nun? Evelyne Béguin ist bei ihrer Recherche nach Antworten und Lösungsansätzen aus der Wissenschaft auf Merle Fairhurst gestossen. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für Biologische Psychologie an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg und untersucht in einer laufenden Studie, den Umgang mit Körperkontakt und die psychische Folgen von Berührungsmangel. Zudem entwickelt sie mit ihrem Team eine App zur Sensibilisierung eines bewussteren Umgangs mit Berührung.