Gespielte Lieder 07.07.2020 Sommer Festival

169 Sendung 07.07.2020 Live in Konzert

Gespielte Lieder

01 The Cure – Plainsong. Live2018

02 Queen – Let Me Entertain You. Live1981

03 Bap – Verdamp lang her. Live2002

04 Audioslave – Like A Stone. Live2005

05 Foo Fighters – Best Of You.Live2008

06 Green Day – 99 Revolutions.Live2013

07 Linkin Park – In the End.Live2005

08 Limp Bizkit – Break Stuff – Live 2015

09 Omar Rodriguez Lopez Group – The Troubadour.Live2010

10 Moby – Feeling So Real.Live2003

11 Lenny Kravitz – Are You Gonna Go My Way Live.Live2018

12 Green Day – Holiday.Live2011