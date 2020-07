The Hottest Morningshow In Town

Playlist vom 22.07.20

Tülay German – Burçak Tarlası

Ruhi Su – Drama Köprüsü

Esmeray – Ayrılık Olsa Bile

Annabouboula – The Drum Lesson

Serge Gainsbourg – Cargo Culte

Nino Ferrer – Métronomie

Pierre Vassiliu – On imagine le soleil

Thomas Natschinski Gruppe – In Der Vierten Stunde/ Kleines Schlaflied

Vladimir Vasilkov And His Jazzrock Group ‎- Theme Of The Adults

Paternoster – Old Danube

Doomenfels – Vitamin D

Melenas – 29 Grados

Protomartyr – June 21

Crack Cloud – Tunnel Vision

Girl Band – Shoulderblades

The Generationals – When They Fight They Fight

Barrio Colette – Façon Façon

Elephant Château – Wir Fangen Mit Arbeit An

Martin Rev – Mari

Bandit Voyage – Ada Soleil En Hiver

Grotto Terrazza – Baptismal Piscine

Seelenluft – Manila

Greg Foat – Yonaguni

The Whitest Boy Alive – Courage

Hot Chip – How Do You Do?

Santigold – Disperate Youth

Mura Masa – Love$ick (feat. A$AP Rocky)

Drake – Passionfruit

Jäde – Docteur

Lala &ce x Pucci Jr – AR15

Lorenzo Senni – Canone Infinito

Floating Points – Bias

Cardinales – Korridor

Run The Jewels – Ooh LA LA (feat. Greg Nice & DJ Premier)

STRFKR – Pop Song

James Blake – Life Round Here

KOMPROMAT – Das Grab

Ventre De Biche – Flics à Ton Rythme

The Maxx – Cocaine

Takis – Paris-Istanbul (Remix)

47Soul – Every Land