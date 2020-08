The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 26.08.20

Rokia Traoré – Laidu

Ali Farka Touré – Savane

Amara Touré – N’Nijo

Typical Combo, Le Groupe Madras, Les Players – Veille Madam’ar

TootArd – Laissez Passer

Orchestra Baobab – Utrus Horas

Tony Allen, Hugh Masekela – Slow Bones

Mourning [A] BLKstar – Deluze (Solange Say Remix)

El Michels Affair – Never Be Another You (feat. Lee Fields) (Reggae Remix)

Ab-Soul – Turn Me Up (feat. Kendrick Lamar)

Danny Brown – Dirty Laundry

Guts – Stop the Violence (feat. Beat Assailant)

Flying Lotus – MmmHmm (feat. Thundercat)

Baron Rétif & Concepcion Perez – Beyonce

LiL PEEP – The Way I See Things

Yangboy$ – Älü

Hainan – Siedlig

Com Truise – Privilege Escalation

KOMPROMAT – Niemand

Lorenzo Senni – Canone Infinito

Anika – Terry

Diktatur – Things That They Didn’t Teach Us

Michelle Gurevich – Party Girl

Sébastien Tellier – La Ritournelle

Lauer – Phaser7

King Krule – Forever Dolphin Love

Skinshape – Afande (feat. Idd Aziz)

The Sorcerers – Cave of Brahma

The Daktaris – Eltsuhg Ibal Lasiti

Hifidelics – Hifidelics Groove

The Gories – Feral

Peggy Gou – Maktoop

Mr TC – Surf And Destroy

Kane West – Expenses Paid

Inga – Frau Adolf

Neuzeitliche Bodenbeläge & Sam Irl – Fäden

Eddie Hooper – Tomorrow’s Sun