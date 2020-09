Gespielte Lieder 01.Sept 2020

172 Sendung 01.09.2020 Festival Sommer 2020

Gespielte Lieder



01 Superchunk – This Summer (Live 2013)

02 Joe Satriani – Summer Song (Live 2006)

03 Yardbirds feat. Jimmy Page – White Summer(Live 1968)

04 Dana Fuchs – Summersong(Live 2014)

05 Sleater-Kinney – Modern Girl(Live 2015)

06 Janis Joplin & the Full Tilt Boogie Band – Summertime(Live 1970)

07 Bruce Springsteen – Girls In Their Summer Clothes(Live 2007)

08 Jane’s Addiction – Summertime Rolls (Live 2009)

09 Blue Öyster Cult – This Aint the Summer of Love (Live 2012)

10 THE CURE – The Last Day Of Summer(Live 2010)

11 RIO REISER – Heisser Sommer(Live 1999)