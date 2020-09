mit neue songs von 2020 Deep Purple Album

Abbazappa die Musiksendung auf rabe.ch bringt am Dienstag 15 September Songs aus dem neuen 2020 Deep Purple Album Whoosh und gedenken auch an die Musiker U.F.O. Bassisten Pete Way, Frankie Banali, Drummer von Quiet Riot, der ehemaligen Red Hot Chili Peppers Gitarrist Jack Sherman, so wie Iron Maiden & Deep Purple Producer Martin Birch, die leider alle im Monat August verstorben sind. R.I.P….