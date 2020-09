The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 16.09.20

Chip Wickham – Interstellar

islandman – Zebra

Makaya McCraven – Half Steppin‘

Sarathy Korwar – Juggernaut (feat. Kushal Gaya)

Ralph Weeks – Something Deep Inside (feat. Combo Lulo)

Greg Foat – Island Life

Idris Ackamoor & The Pyramids – Salvation

Lamont Butler – Ungodly War

Rivage – Sha-Na-Na

Martha High – Answer to Mother Popcorn

Osaka Monaurail – The Archipelago

The Dramatics – Whatcha See is Whatcha Get

Tank And The Bangas – Spaceships

Lous and The Yakuza – Bon Acteur

EarthGang – Up

Sampa The Great – Time’s Up (feat. Krown)

Wu-Tang Clan – C.R.E.A.M.

J-LIVE – Paint A Picture

Skyzoo – A Song For Fathers

Apollo Brown & Che`Noir – Hustle Don’t Give (feat. Black Thought)

Big $ilky – Look at God!

Noname – Shadow Man (feat. Saba, Smino & Phoelix)

Becky On The Beat – Henny & Balaclavas

East Coast Love Affair – Don’t Be Afraid

44th Move – Broken

The Heliocentrics – Telemetric Sounds

Matteo Boyero – Steel Drum Lullaby

ÜNAM – Lenguaje De La Mirada

Dj Kolt – Africanalidade

Jockstrap – niños y Niñas (TaylorBASSMIX feat. ELSAS)

Die Orangen – Oodnadatta Rain

Otto Von Ohr – Hunched

Pharoah Sanders – Harvest Time