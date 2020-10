The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 07.10.20

Skip Mahoaney & The Casuals – I Need Your Love (Edit)

Linda Balentine – Glad About That

Roy Hytower – I Want Some More

Bettye LaVette – You Made A Believer Out Of Me

Sweet Smoke – Baby Night

Syl Johnson – Is It Because I’m Black

Timmy Thomas – Why Can’t We Live Together

Joe Jones – The Mindbender

The Souljazz Orchestra – Sorrow Fly Away

Orlando Julius – Disco Hi-Life

BLO – Chant To Mother Earth

Gros Oiseau – Doux Jésus

Kikagaku Moyo – Smoke and Mirrors

De Lorians – Toumai

MIAW – Lights (feat. Sativayiza)

Klaus Johann Grobe – Geschichten aus erster Hand