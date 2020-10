Wer schon einmal eine 9-Volt-Batterie abgeleckt hat, weiss: Es tut ein klein bisschen weh, ist gleichzeitig aber auch ziemlich lustig. Stellt man sich nun ein wildes Pferd namens Nelly vor, das mit einer Neun-Volt-Batterie im Hintern vogelfrei und sorglos durch die Wüste galoppiert, dann hat man ein passendes Bild gefunden für die Comedy des durchgeknallten Duos 9 Volt Nelly.

2014 standen Jane Mumford und Lea Whitcher zum ersten Mal zusammen auf einer Bühne und gaben Country-Songs zum besten. «Wir hatten eine Wette verloren und waren stockbesoffen», erzählt Mumford. Aus dem lustigen Saufunterfangen entwickelte sich ein abendfüllendes Programm, derzeit sind die wilden Cowgirls nun bereits mit ihrem zweiten Bühnenprogramm unterwegs. In «Bang, Bang, Bang» mischen 9 Volt Nelly Satire mit Punk, Aktivismus mit Blödsinn und Comedy mit Musik. Dabei bleibt kein Auge trocken. «Wir schiessen auf Traumvorstellungen, das Patriarchat, Rollenbilder, normative Lebensentwürfe… wir ballern einfach fröhlich vor uns hin», sagt Jane Mumford. Und: «Wir machen Eierstock-Country-Music. We put the cunt in cuntry».

Jane Mumford ist eine Person, die einen aufgrund der Fülle ihrer Talente ganz furchtbar aufregen könnte, wenn sie denn nicht so sympathisch wäre. Die 32-Jährige singt, tanzt, steppt, spielt Schlagzeug, tritt bei Deville Late Night auf und ist professionelle Trickfilmmacherin. Es gebe schon auch Dinge, die sie nicht könne, behauptet sie. Joggen zum Beispiel.

Das ganze Interview mit Jane Mumford:

9 Volt Nelly, Dienstag 20. Oktober 2020, La Cappella, Bern