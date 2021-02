tHE hOTTEST mORNING sHOw In toWN

Playlist vom 24.02.21

Mahmoud Ahmed – Tezeta

Ali Farka Toure, Ry Cooder – Ai Du

Bob Moses & Billy Martin – Boat Song Part II

Hausmeister – Grosse Räder

Wolfsmond – Fühl Dich Frei (Basso’s Maxi Version)

Disgoo Band – Disgoo (Beppe Loda Cut)

Fratelli Riviera – Riviera’s Boogie

Grotto Terrazza – Exodus (Push-Faktor)

Jameszoo – I You Cherrypearl

Anadol – 78 Yılının En Uzun Dakikası

Esmeray – Ayrılık Olsa Bile

Hülya Süer – Şeker Oğlan

Jalal Hemati – Parivash

Praed – Doomsday< Survival Kit

Muqata'a – Quboor Mamila

Grup Ses – Mega Hafiza (with Elektro Hafiz)

William Onyeabor – Fantastic Man

Mukhtar Ramadan Idii – Check Up Your Head

Tecumsay Roberts – It Makes Me Dance and Sing

Slim Young – Otan Hunu

Teaspoon & the Waves – Oh Yeh Soweto

Tim Maia – Bom Senso

Tom Zé – Jimmy, Renda-Se

Yvess Simon – Au Pays Des Merveilles De Juliet (Psychemagik Edit)

Arts & Craft ‎- Wait A Minute „Before You Leave Me“

Novos Baianos – Besta é Tu

Banda Black Rio – Vidigal

Yosui Inoue – Pi Po Pa

Pepe Sánchez Y Su Rock-Band – Sentimiento

Stephen Encinas – Lypso Illusion

Pat And Pats – Tobago

Steven Monite – Only You

Diamond Ortiz – No Guestlist

Dennis Young – Berlin

Saucy Lady – Soul Amplified

Mr Oizo – Dolce Vita (feat. Phra)

Two Funky Sisters – Why Do You Treat Me So Bad