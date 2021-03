Wir wollen glücklich sein! Sind wir es?

Am 20. März war der Internationale Tag des Glücks. Aber wie glücklich sind wir Erdbewewohner*innen eigentlich? Auf der Rangliste des World Happiness Reports 2021 hat die Schweiz immerhin den 3. Platz belegt. Doch wie wird Glück denn gemessen? Was braucht es zum Glücklichsein und was hat Nachhaltigkeit mit dem Ganzen zu tun? Diesen Fragen gehen wir im heutigen Bi aller Liebi…-Talk nach. Dazu haben wir uns Nadja Buser von der Entwicklungsorganisation Helvetas ins Studio geholt. Nadja Buser ist Leiterin die Wanderausstellung „Global Happiness“, welche seit 2019 in verschiedenen Museen zu sehen ist.