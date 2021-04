The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 27.04.21

Elmore James – It hurts Me Too

Etta James – The Sky IS Crying

Dave Van Ronk – Sporting Life Blues

J.J. Cale – You Got Me On So Bad

Ween – Buenas Tardes Amigo

Hola Ghost – Spanish Moon

St. Paul & The Broken Bones – Like A Mighty River

2Pac – Picture Me Rollin‘

Young MC – Principal’s Office

El Michel’s Affair – Murkit Gem

Dr. John – Right Place Wrong Time

Finsta Bundy – Don’t Stress Tomorrow (feat D. Rock)

Kool And The Gang – Winter Sadness

Isaac Hayes – Walk On By

Diana Brown & Barrie K Sharpe – The Masterplan (Extended Version)

The Cult ‎- Instrumental Back Pay (Part 2)

Lee Moses – Bad Girl

Wendy Rene – After Laughter

Yoruba Singers – Black Pepper

Klein & M.B.O. – The MBO Theme (Vocal) (Long Version)

Easy Going – Suzie Q

Lemma Demissew – Astawesalehu

Dur-Dur Band – Dooyo

Khamis Henkesh – El Disco (The MUDEGG Edit)

(Harumi Hosono?) – Le gaz qui fait rire (Acid Arab Edit)

Harvey Sutherland – Bermuda

Kano – I’m Ready

Lizzy Mercier Descloux – Hard-boiled Babe

Suicide – Radiation

Devo – (I can’t Get No) Satisfaction

Coati Mundi – Sey Hey!

Georgette – Kirie

Los Diablos Rojos – El Chacarero

Trio Mocoto – Swinga Sambaby

Los Destellos – Que Chola Tan Rica

Los Dos Compadres – El Pirata

Gnonnas Pedro Et Ses Dadjes – La Musica En Vérité

El Timba – Descarga Bontempi

islandman – Aku Membawa (feat. DJ DIVO, OliO & Kenneth Bager)