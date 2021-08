97 Sendung 31 August 2021

Live Am 1970 Message To Love: The Isle Of Wight Festival

Gespielte Lieder

01 Free – All Right Now 1970

02 Tiny Tim – There`ll always be another England 1970

03 Bob Dylan – Desolation Row 1970

04 Family – Weaver`s Answer 1970

05 Joni Mitchell – Big Yellow Taxi 1970

06 Ten Years After – Can’t Keep from Cryin 1970

07 The Who – Young Man Blues 1970

08 Jethro Tull – My Sunday Feeling 1970

09 Jimi Hendrix – Foxey Lady 1970

10 Captain Befheart Abba Zappa LIVE 1978