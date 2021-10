The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 27.10.21

Gloria Ann Taylor – Be Worthy (feat. Misha Panfilov)

Sharon Jones & The Dap-Kings – This Land Is Our Land

Sugarman Three – Cherry Pickin

Bad Medicine – Trespasser

Balimaya Project – City of God

The Daktaris – Give It Up, Turn It Loose

Charles Brakeen – Attainment

Pro-Teens – Control

Kevin Morby – I Have Been To The Mountain

Helado Negro – Gemini and Leo

Otis Sandsjö – Tremendoce (feat. Jonas Kullhammar & Per „Texas“ Johansson)

Nubya Garcia – Contemplation

PoiL Ueda – Dan no ura – 壇ノ浦の戦い

Esin Engin – Aşkın Kanunu (Enstrümantal)

Parva – Mosem-e Gol

Mustafa Özkent – Dolana

Mehrpouya – Ghabliyeh Leili

Isaac Heayes – Theme From Shaft

Choker Campbell – Carioca (Mark Grusane Edit)

Eskaton – Le Cri

Eden Ahbez – Full Moon

Moondog – Invocation

Kikugaku Moyo – Dripping Sun

Blues Exploison – Let’s Smerf

Fuzz Orchestra – Born Into This

Молчат Дома – Удалил Твой Номер

Tout Bleu – Souviens Toi

clipping. – All Black

Tommy Lobo – Personal

Firlefanz – Zieh

Steudeyeah – Island Man

Tommy McCook – Green Mango

Sound Dimenson – Congo Rock

Augustus Pablo – Java

Ken Boothe – It’s Gonna Take A Miracle

Baby Jail – Tubel Trophy

Paulin Nuotclà – Mouva’t