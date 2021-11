Sendung vom 9. November 2021

In der heutigen Sendung werfen wir einen Blick auf den Berner Digitaltag, der morgen Mittwoch stattfindet. Über 100 Expert*innen diskutieren am Tag mit der Bevölkerung über die Digitalisierung, deren Chancen aber auch Risiken. Wir fragen nach, was Teilnehmer*innen erwartet.

Und wir zeigen auf, welche Argumente für und gegen die Abstimmungsvorlage zu den Zwischennutzungen sprechen. Ende November entscheidet nämlich das Stadtberner Stimmvolk, ob Zwischennutzungen erleichtert werden sollen.

Podcast der Sendung:

Die Beiträge der Sendung:

Berner Digitaltag setzt auf Ideen aus der Bevölkerung

Abstimmung: Zwischennutzungen vereinfachen