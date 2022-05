The Hottest morning Show In Town

Playlist vom 11.05.22

Idris Muhammad – Could Heaven Ever Be Like This

LaSo – Another Star

Maximum Joy – Searching For A Feeling

Pino D’Angiò – Julius Caesar Plum Cake Dance

Armando Cuspoli – Non C’è Sole

Toulouse – C’est Toujours Comme Ça L’amour

Al-Tone – You Better Get Ready (Tone E Nimble Edit)

Algiers – Disposession

Automatic – Venus Hour

Badbadnotgood & MF Doom – The Chocolate Conquistadors

Chrisma – What For

Paternoster – Old Danube

Edition Spéciale – Allée Des Tilleuls

Le Renard – Frau Calypso

Nina Harker – L’Affreuse

Dwight Sykes – That’s The Way Love Is

Richenel – Autumn

Fomies – Suffocating Jaunt

The Gories – Nitroglycerine

The Blind Boys Of Alabama – Way Down In The Hole

Paolo Zavallone & His Orchestra – Papillon Rouge

Cannibale – Choppy Night