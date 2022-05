Importverbot für Jagdtrophäen?

Auch Menschen aus der Schweiz gehen in fernen Ländern auf die Jagd, um sich zu Hause mit Trophäen zu brüsten. Insgesamt seien im Zeitraum von 2010 bis 2019 Trophäen von 499 Tieren in die Schweiz importiert worden, schreibt die Stiftung Tier im Recht. Löwenfelle, Nashornköpfe etc: Diese Einfuhren seien mit dem Vorliegen der notwendigen Papiere legal, auch wenn sie aus Jagden stammen, die nicht schweizerischen Massstäben für Tierschutz und Ethik entsprechen würden.

Eine Motion, welche am Montag im Ständerat behandelt wird, fordert nun ein Ende der Importe von Jagdtrophäen, die von Tieren aus den Anhängen I bis III des CITES-Übereinkommens stammen. «Das ist eine Handelskonvention mit dem Zweck, die Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt zu erreichen. Unter das Abkommen fallen circa 5000 Tierarten, darunter beispielsweise der Elefant, die Giraffe, der Löwe und das Nashorn», erklärt Sibel Konyo, juristische Mitarbeiterin bei «Tier im Recht».

Die Motion zu einem Importverbot von Jagdtrophäen hat der Nationalrat bereits im vergangenen Herbst gutgeheissen. Kommt sie am Montag auch erfolgreich durch den Ständerat, so wird der Bundesrat beauftragt, ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten.