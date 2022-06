The Hottest morning Show In Town

Playlist vom 15.06.22

Marvin Gaye – Mercy Mercy Me (The Ecology)

Sharon Jones And The The Dap-Kings – How Long Do I Have to Wait for You?

Curtis Mayfield – So In Love

Sax Kari Orch. Featuring Ella Reed – Sweet Man

Bobby Parker – Watch Your Step

Ila Van – I’ve Got The Feeling

The Soul Survivors – Mama Soul

Marie Chantal Et Dallas – Jamais Personne ‎

Baby Earl & The Trini-Dads – Back Slop

The Specials – Moneky Man

Prince Buster And All Stars – Linger On

James Brown – Hot Pants (Part 1 & 2)

Wolfman Jack & The Wolf Pack – Wolfman Boogie Pt II

Die Zorros – Ahhh

Magnolia Electric Co. – O! Grace

Hollow Coves – The Woods

Mica Levi – One Tear

Rodion G.A. – Bătrânul Cais

Lord Kesseli & the drums – Fade

Rasperries – Go All The Way

The Lovin‘ Spoonful – Do You Believe In Magic

Anna Calvi – Ain’t No Grave

Los Bitchos – Pista (Fresh Start)

Lee Hazelwood – Pour Man‘

Klangklinik – Get ‚Em All

Joana Newsome – Three Little Babes

อังคนางค์ คุณไชย & อุบลพัฒนา – อิสานลำเพลิน

Ali Nuur – Unknown

Uji Rashid – Kasihmu Cahaya Hidupku

Bonaparte – Too Much

Puts Marie – Catalan Heat

Junktion Rivers – Bound By Endogamy

Klaus Johan Grobe – Discogedanken

Dur-Dur Band – Ohiyee

Marma Boog – Hypnotizing A Kookaburra (Mood Mix)

Mirlaqi – Cult of the Dry Stone

The Pearls – Groovy Beat (Jura Soundsystem Edit)

The Sugar Hill Gang – Rapper’s Delight (Long Version)

Motor City Drum Ensemble – Raw Cuts #3

Amanaz – Khala My Friend