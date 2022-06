Leid und Elend in Äthiopien

Erst Corona, dann der Kriegsausbruch in der Tigray-Region, in Folge dessen 350’000 Menschen am verhungern seien. Hinzu kämen nun auch die Inflation und eine Dürre. Für viele Menschen in Äthiopien werde das Leben täglich prekärer, schreibt die Stiftung SOS Kinderdorf in einer Medienmitteilung. «Mindestens zehn ehemalige Teilnehmende unseres Familienstärkungsprogramms in Adwa sind bereits verhungert, weil Hilfswerke keinen Zugang zur Region hatten», berichtet Erika Dittli, Programmverantwortliche von SOS-Kinderdorf Schweiz.