MODERN DISCO UND VIELES MEHR

Diesen Samstag taucht Supernova erneut in die Glitzerwelt des britischen Disco-Enthusiasten Dave Lee ein. Sein neuester Longplayer heisst «Produced With Love II» und ist unser «Album des Monats» im Juli. Wir werden wieder einen Track abspielen, und zwar eine ziemlich sommertaugliche Disconummer. Darüber hinaus kann die RaBe-Hörerschaft wieder einige News erwarten. Wir werden unter anderem brandneue Releases bringen von: Ego Ella May, Erin Buku, Kiefer, Renegades of Jazz, Sefi Zisling oder Theo Croker. Ein weiteres Highlight aus Schweizer Sicht ist das Jazzquartett Kuma aus Genf. Die Formation rund um Frontmann und Keyboarder Matthieu Llodra hat kürzlich auf Rocafort Records die Single «Niffty Teddy» herausgebracht. Es handelt sich um die erste Vorauskoppelung des neuen Albums «Honey & Groat», das im Oktober erscheint. Und schliesslich präsentierten wir noch einen Livemittschnitt vom Gurten. Neo-Soul-Queen Erykah Badu trat am Donnerstagabend auf der Hauptbühne auf. Wir hören einen Schnipsel ihres Hits «Otherside of the Game». Viel Spass beim Reinhören!