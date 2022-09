The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 21.09.22

Vass Corporation – All the Love We Lost (Kenny Dope Mix)

Sharen Clark & The Product Of Time – Mama Didn’t Lie (Sho Come True)

Choice Of Colour – Your Love

Willie Bobo – Timbale Groove

Trio Ternura – Filhos De Zambi

Black Beats – The Mod Trad

Kalyanji-Anandji With Lata Mangeshkar, Asha Bhosle & Mahendra Kapoor – Pyar Zindagi Hai

Dave Pike – Mathar

Mamman Sani Abdoulaye – Bodo

Dwight Sykes & Jahari – She’s Marvelous

The Misz – A La Recherche de B.L.

Brief Encounter – Where Will I Go

Dj Koze – Don’t Lose My Mind

Dominique Guiot – Les Deux Poissons

Rodion G.A. – Nu Tu Vei Fi

Boris Dzaneck – Dance

Model Home – Shine (feat. Machell André)

Pink Siifu & Real Bad Man – Pour the Wine (feat. Peso Gordon & Chuck Strangers)

Maxo – Crown Heights

Don Cherry – Love Train

Herbie Hancock – Sly

T.M.D.S. – Chased

MMXXI Ghost – The Ocean

Kid Fourteen – It’s A Lovely Night

Lady Aicha & Pisko Cranes Original Fulu Mziki of Kinsasha – Kraut

DJ Scotch Egg – Scotch Moondog

Schaltkreis Wassermann – Lux (In Flagranti Remix)

Bufiman – Apo-Calypso

Embryo – Knast-Funk

Uranio Empobrecido – Heating Electrons (Facets Remix)

Polcari & Filoq – Miraglia

Africaine 808 – Rhythm Is All You Can Dance

Bottini & Fabrizio Mammarella – EYE-BM 2

Krikor Kouchian – Body Of Eyes (Gesaffelstein Violation Remix)

Solar Kings – Desert Warrior (Panos Manetas Remix)

Oleg Kostrow – Uzbekian Dance

Sabu Martinez – Hotel Alyssa Soussie