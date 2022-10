Sendung vom 7. Oktober 2022

Aus betrieblichen Gründen gibt es heute kein normales Info, sondern ein Feature über das Dead End zu hören.

Viele halten das Dead End, das dreistöckige Haus beim Henkerbrünnli, für eine zwielichtige Spelunke, in die man einkehrt, wenn alles andere bereits geschlossen hat. Weniger bekannt ist, dass das Dead End auch eine Notschlafstelle und eine Gassenküche beherbergt und somit eine wichtige soziale Funktion in der Stadt Bern übernimmt.

Im Feature «Saufen für die Obdachlosen» kommen BetreiberInnen des Dead Ends zu Wort sowie Menschen, welche sich in der Gassenküche verköstigen oder im Sleeper übernachten. Und natürlich dürfen auch die zum Teil nicht mehr ganz so artikulationsstarken Partyraketen der frühen Morgenstunden nicht fehlen.

«Saufen für die Obdachlosen» ist ein Feature von Gisela Feuz, die Aufnahmen entstanden alle im Sommer 2016.