11 Okt 20uhr* Joe Tschanz, Sänger from canadian Electro Rock Band, OurGlassZoo live by abbazappa

Swiss Rockin all over the world 🔥11 Oktober 20Uhr by Abbazappa – RaBe, der sympathische, coole Bärner Produzent, Schauspieler und Sänger aus Vancouver Joe «Josias» Tschanz, von der Kanadischen Alternativen Electro Rock Band, OurGlassZoo war für ein Interview spontan im RaBe Studio, und hat auch gleich das grossartige groovige, funkige und tanzbares 2022 Band Debut Album *Aftermath* mitgebracht. Merci fürs mithören Online auf Rabe.ch oder Dab+