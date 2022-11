10 Jahre Subkutan

In der heutigen Sendung dreht sich fast alles um die Sendung Subkutan. Subkutan feiert sein 10-Jähriges Jubiläum. Im Interview mit Zita Bauer (die Verantwortliche für die Sendung) findet Stéphanie von Botz3000 mehr für euch heraus. Subkutan beleuchtet jeden Mittwoch ein Thema aus Kultur, Gesellschaft, und Alltag. „Subkutan: Kultur, die unter die Haut geht.“ Unter anderem erwartet dich Folgendes:

Was ist Lachyoga und wie verläuft solch eine Sitzung? Was ist Bellingcat? Und was macht Bellingcat so besonders? – Finde das heraus in den exklusiven Beiträgen des Teams von Subkutan. Kurz vor Sendungsende erwartet dich unser Weekender mit ausgewählten Ausgangstipps. Zwischen viel Musik kannst du auch heute wieder etwas gewinnen: Mit etwas Glück kannst du heute einen Gutschein fürs Tibits in unserem Bäckwörds gewinnen.

Das ganze Live heute 15:00 – 17:00 Uhr auf Radio RaBe – 95.6 MHz oder RaBe.ch