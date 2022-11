Privatstädte in Honduras

Es ist wohl der Gipfel des Liberalismus: Privatstädte aus denen sich der Staat fast vollkommen zurückgezogen hat. Städte, in denen Investor*innen das Sagen haben.

In Honduras sind sie am Entstehen, die sogenannten ZEDEs. Also Zonen, in welchen Unternehmen Steuerpolitik, Sicherheit und Streitbeilegung kontrollieren. Zonen, in denen soziale Dienstleistungen wie Schulen oder Krankenhäuser komplett privatisiert sind.

Mittlerweile krebste das honduranische Parlament wieder zurück, im April widerrief es die gesetzliche Grundlage für die Privatstädte. Völlig unbeeindruckt bauen die beteiligten Firmen aber munter weiter an ihrer Traumgesellschaft.

Ein Beitrag vom Radio Onda