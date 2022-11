The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 31.08.22 The Buttshakers - Back In America Marlena Shaw - California Soul Sharon Jones And The Dap-Kings - This Land Is Your Land Shirley Bassey - Light My Fire Karin Krog - Hold Out Your Hand Meirelles - O Orvalho Vem Caindo Commy Bassey - We Want Togetherness Mongo Santamaria - Ricky Tick Ursula Rucker – Circe (Jazzanova Mix) The 13th Sign - Take Me To A Distant Bass Grandmaster Caz - South Bronx Subway Rap The Pharcyde - Passin' Me By Pronoia - Janine Thievery ... >