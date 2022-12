Patentierte Pflanzen?

Gemüse wie Mais anpflanzen, pflegen, ihn sobald er reif ist ernten, und aus den Maiskörnern Saatgut für das nächste Jahr gewinnen: Dieser natürliche Kreislauf wird durch Patentrechte unmöglich gemacht. Denn Patente verbieten es, Saatgut zu vermehren. Dabei sind solche Patente auf Pflanzen in Europa nicht zugelassen – doch es werden immer wieder Gesetzeslücken gefunden, um diese Gesetze zu umgehen.

Dagegen wehrt sich nun Widerstand. Die Vereinigung No Patents on Seeds haben eine Petition lanciert, die europaweit von 240 000 Personen unterzeichnet wurde. Auch in der Schweiz haben 17 000 Personen die Petition unterschrieben, denn die Schweiz ist Mitglied vom europäischen Patentübereinkommen. Gestern wurde die Petition an den Bundesrat übergeben; mit der Forderung, dass die Minister aktiv werden im Rahmen des europäischen Übereinkommens und sich gegen die Patentierung von Pflanzen einsetzen.