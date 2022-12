The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 28.12.22

Tross – Stig Berglings Saga

Horse Lords – Mess Mend

Malcom Catto – Copter

Babe Ruth – The Mexican

Idris Muhammad – Wander

Kenny „Blues Boss“ Wayne – How Long Blues

Nina Harker – Crepuscùlo

Esplendor Geométrico – Kakazaharra

Barrio Colette – Filles Garçons

Young Marco – Nonono

Yungmorpheus – Head Above The Water

2pac – Temptations

Mabrak – The Reverend Talking

Chronixx – Never Give Up

African Vibration – Hinde

The Frightnrs – Always

Melbourne Ska Orchestra – Austin Powers Theme

Blues Busters – Won’t Let You Go

Roland Alphonso – James Bond

Jr. Thomas & The Volcanos – Beware

The Specials – Do Nothing

Val Bennett – The Russians Are Coming

Brenda George – What You See Is What Your Gonna Get

Kahil El’Zabar – Holy Man

Ferkat El Ard – Entazerni

Dariush – Cheshm-e Man

Augenwasser – Keep It Together

The Jam – The Eton Rifles

Evelinn Trouble – Higer Love

King Tutt – You’ve Got Me Hung Up

Bileo – Let’s Go

Joe Moks – Boys And Girls

Odion Iruoje – Ikebe

Rhythm Based Lovers – Frequency Illusion

Conrad Schnitzler & Wolf Sequenza – Erotik

Detroit In Effect – Shake A Lil Faster

Le Syndicat Electronique – Unknown Computer

Escape-Ism – Rome Wasn’t Burnt in a Day