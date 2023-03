14 März *20 Uhr* rockiges Frühlingserwachen

238 Sendung 14 März 2023 *20Uhr* Gespielte Lieder 01 White Miles - A(n) Garde 2016 02 White Miles - Coke On A Jetplane 2016 03 White Miles - Crazy Horse 2016 04 Weddings – Tundra 2022 05 Weddings – Hunter 2022 06 War On Women - White Lies 2020 07 Mad Season - Im Above 1995 08 Mother Morgana – Rise 2022 09 The Sweet - Own Up, Take A Look At Yourself 1980 (Tribut to Mike Tucker) 10 Lynyrd Skynyrd - Saturday Night Special 1975 (Tribut to Gary Rossington) 11 Alice in Chains – Nutshell 1993 12 Mark Lanegan Band - Harvest Home 2014 13 Slash feat Mark Lanegan - So Long Sin City 2011