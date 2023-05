Symbiose ist, wenn alle Beteiligten davon profitieren. Im Pflanzenreich kommen solche Gemeinschaften oft vor: Zwischen verschiedenen Pflanzen, aber beispielsweise auch zwischen Pflanzen und Tieren oder zwischen Pflanzen und Pilzen.

Eine Führung im Botanischen Garten will dem Publikum verschiedene Beispiele von Kooperationen näherbringen, darunter auch die Symbiose zwischen der Nepenthes lowii und den auf Borneo heimischen Spitzhörnchen. Die Kannenpflanze scheidet ein Sekret aus, welches Spitzhörnchen lieben. Während des Festschmauses fallen die Exkremente des Nagetiers dann in die Kannen, was der Nepenthes lowii zusätzliche Nährstoffe beschert.

«Teamwork – Symbiosen im Pflanzenreich» heisst die Führung von Katja Rembold vom Verein Aquilegia durch den Berner Botanischen Garten. Das nächste Mal findet sie am kommenden Mittwochabend, 10. Mai um 18 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.