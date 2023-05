Endlich kann das neue Jugendkulturlokal öffnen

Über 10’000 Menschen nahmen 2012 und 2013 jeweils an den «Tanz dich frei» Demos teil. Sie forderten mehr Freiraum und weniger Konsumzwang im Nachtleben. Die Message kam an: 2013 verabschiedete die Stadt ein neues Nachtleben-Konzept, in welchem sie unter anderem festhielt, dass das Ausgehangebot für Jugendliche und junge Erwachsene in der Stadt Bern verbessert werden soll.

Nun, ganze zehn Jahre später, kann die Stadt endlich den Club für Menschen ab 16 eröffnen. Stellwerk heisst er und befindet sich im Zwischendeck der Grossen Schanze, in den Räumlichkeiten in denen bis letzten Sommer der Passion Club und einst das Mad Wallstreet zu finden war. Ursprünglich hätte sich der Betreiberverein – damals noch unter dem Namen Tankere – an der Nägeligasse einmieten wollen, in den ehemaligen Räumlichkeiten der Sanitätspolizei. Anwohnende von der gegenüberliegenden Aareseite brachten das Projekt mit Dutzenden Einsprachen jedoch zu Fall.

Neben Konzerten und Partynächten soll im Stellwerk noch viel mehr möglich sein: Tagsüber heisst ein gemütliches Bistro ohne Konsumzwang Gäste willkommen, zudem können ein Bewegungsraum, Ateliers, Sitzungszimmer und ein Tonstudio unkompliziert über die Webseite des Stellwerks gemietet werden. Die Mitwirkung der jungen Menschen ist den Betreiber*innen des Stellwerks wichtig: Sie organisieren zwei mal pro Jahr einen Partizipationsanlass, bei dem Jugendliche und junge Erwachsene ihre Ideen präsentieren und möglich Mitstreiter*innen finden können.