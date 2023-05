Im Info schauen wir heute in die Innenstadt: Einzelne Beizen und Bars sollen in Zukunft bis um 2 Uhr in der Nacht ihre Gäste bewirten können. Zudem befragen wir eine Expertin zu der Lage der Spitex in der Schweiz. Am Ende der Sendung starten wir unsere Serie zu den Abstimmungen vom 18. Juni und reden über die OECD-Mindeststeuer.

Beiträge zu der Sendung: