Dorothy Thompson: «Ich traf Hitler!»

Dorothy Thompson wurde 1893 in den USA geboren. In den 1920ger Jahren reiste sie als junge Journalistin nach Europa und arbeitete als Korrespondentin für grosse US-amerikanische Medien; zuerst in Wien, dann in Berlin. Dafür traf sie Menschen wie Leo Trotzki, Kemal Atatürk und Sigmund Freund. Dorothy Thompson wollte aber unbedingt Adolf Hitler interviewen, dafür musste sie monatelang insistieren – im Dezember 1931 ist es dann so weit, in Berlin trifft die Journalistin auf Hitler. Sie verarbeitet sie dieses Gespräch in ihrem berühmten Aufsatz «I Saw Hitler!». Dieser Aufsatz wurde nun zum ersten Mal in deutscher Übersetzung in Buchform publiziert. Oliver Lubrich ist Herausgeber des Buches und Literaturwissenschaftler an der Universität Bern.