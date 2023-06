Meilensteine der Rock & Popkultur! Abbazappa bringt am 20 Juni *20Uhr* grossartige Rocksongs aus den wilden 70igern .

24 4 Sendung 20 Juni 2023 *20Uhr*

Gespielte Lieder

01 Peter Frampton - Jumping Jack Flash 1972

02 Van Halen - Atomic Punk 1978

03 Aerosmith - Same Old Song And Dance 1974

04 Montrose - Good Rockin Tonight 1974

05 Montrose - Rock the Nation 1973

06 Montrose - Space Station 5 1973

07 Sammy Hagar - This Planets On Fire (Burn In Hell) 1979

08 Rainbow - All Night Long 1979

09 Rainbow - Since You Been Gone 1979

10 Thin Lizzy - Do Anything You Want To 1979

12 Thin Lizzy - Roísín Dubh (Black Rose)- A Rock Legend 1996

13 Foo Fighters – Rescued 2023