Sommer Festivals Feeling *20UHR*

Hey Musik Freaks, Sonnenbrillen raus und Musikboxen aufdrehen! es ist Sommerzeit, es ist Festival Feeling, Abbazappa bringt am 4 Juli *20Uhr* ein Tribut mit grossartige Live Songs, aus dem legendären 1988 Tina Turner, Doppel Album, Tina live in Europe.

Merci fürs mithören Online auf Rabe.ch oder Dab+

246 Sendung 04 Juli 2023 1988 Tina Live In Europe

Gespielte Lieder

01 Tina Turner – Proud Mary (Live 1988)

02 Tina Turner – What You Get Is What You See (Live 1988)

03 Tina Turner – Break Every Rule (Live 1988)

04 Tina Turner – I Cant Stand the Rain (Live 1988)

05 Tina Turner – Better Be Good to Me (Live 1988)

06 Tina Turner – Girls (Live 1988)

07 Tina Turner – Addicted to Love (Live 1988)

08 Tina Turner – Land of a Thousand Dances (Live 1988)

09 Tina Turner – Overnight Sensation (Live 1988)

10 Tina Turner – Paradise Is Here (Live 1988)

11 Tina Turner – Private Dancer (Live 1988)

12 Tina Turner – Nutbush City Limits (Live 1988)

13 Tina Turner – Back Where You Started (Live 1988)