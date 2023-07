Hey Musik Freaks, Sonnenbrillen raus und Musikboxen aufdrehen! es ist Sommerzeit, es ist Festival Feeling, Abbazappa bringt am 18 juli *20uhr* ein grossartiges, Konzert Highlight von Kurt Vile & The Violators Live from Glastonbury Festival 2019. Merci fürs mithören Online auf Rabe.ch oder Dab+

Gespielte Lieder

247 Sendung 18 Juli 2023

Gespielte Lieder

Live Glastonbury 201

01 Kurt Vile – Pretty Pimpin 2015

02 Kurt Vile & The Violators – Loading Zones Live 2019

03 Kurt Vile & The Violators – Jesus Fever Live 2019

04 Kurt Vile & The Violators – Bassackwards Live 2019

05 Kurt Vile & The Violators – I’m an Outlaw Live 2019

06 Kurt Vile & The Violators – Check Baby Live 2019

07 Kurt Vile & The Violators – Girl called Alex Live 2019

08 Kurt Vile & The Violators – Puppet to the Man Live 2019

09 Kurt Vile & The Violators – Wakin on a Pretty Day Live 2019

10 Kurt Vile & The Violators – Yeah Bones Live 2019