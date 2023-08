Mother’s Finest Live 1979

Hey Musik Freaks, Sonnenbrillen raus und Musikboxen aufdrehen! es ist Sommerzeit, es ist Festival Feeling, Abbazappa bringt am 1.August *20Uhr* ein großartiges, Konzert Highlight von der Amerikanischen Funk-Rock-Soul-Crossover-Band Mothers Finest aus dem 1979 Mother’s Finest Live Album. ♠Merci fürs mithören Online auf rabe.ch oder Dab+

248 Sendung 1 August 2023

Gespielte Lieder

01 Mothers Finest – Illusion (Live 2011)

02 Somebody To Love (Live1979)

03 Fire (Live1979)

04 Mickeys Monkey (Live1979)

05 Give You All The Love (Live1979)

06 Baby Love (Live1979)

07 Magic Carpet Ride (Live1979)

08 Love Changes (Live1979)

09 Watch My Stylin (Live1979)

10 Dont Wanna Come Back (Live1979)

11 Mothers Finest – Piece of the Rock (Live2011)

1 2 Mothers Finest – Movin On (Live2011)