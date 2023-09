Tribut Bernie Marsden

Rock in Peace, Bernie. Seine Leidenschaft waren Gitarren und der Blues Rock. Abbazappa bringt am 12 .September

*20Uhr* ein Tribut von Whitesnake Urmitglied Bernie Marsden, der am 24. August 72ig Jährig verstorben ist.

Fool For Your Loving, und der grösste Hit, Here I Go Again, Legändere bluesig, heavy Whitesnake Klassiker, aus den

80ern, hat er zusammen mit David Coverdale geschrieben.

Merci fürs mithören Online auf Rabe.ch oder Dab+

250 Sendung 12 September 2023

Gespielte Lieder Tribute Bernie Marsden

01 Micky Moody · Bernie Marsden – Kinda Wish You Would 1995

02 Whitesnake feat Bernie Marsden – Here I Go Again 1982

03 Cozy Powells Hammer feat Bernie Marsden – Take Your Time 1974

04 Babe Ruth feat Bernie Marsden – Winner Takes All 1975

05 Paice Ashton Lord feat Bernie Marsden – Remember the Good Times 1977

06 Whitesnake feat Bernie Marsden – Come On 1980

07 Whitesnake feat Bernie Marsden – Sweet Talker 1980

08 Whitesnake feat Bernie Marsden – Walking In The Shadow Of The Blues 1980

09 Whitesnake feat Bernie Marsden – Fool For Your Loving 1980

10 Whitesnake feat Bernie Marsden – Wine, Women An Song 1981

11 Ian Gillan feat Bernie Marsden – South Africa 1982

12 Bernie Marsden – Me And My Guitar 2021

13 Bernie Marsden – NW8 2014