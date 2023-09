Wahlserie: Parteifinanzierung

Am 22. Oktober wird gewählt: insgesamt 779 Nationalratskandidat:innen konkurrieren im Kanton Bern um 24 Sitze. Für die Nationalratswahl gilt zum ersten man die neuen Regeln für mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung. Konkret müssen die in der Bundesversammlung vertretenen politischen Parteien ihre Einnahmen und Zuwendungen angeben, sofern deren Wert 15 000 Franken pro Person und Jahr übersteigt. In unserer Wahlserie befragen wir sieben Kantonsberner Parteien zu ihrer Finanzierung.

Wahlserie: Budget von 140 000 bei der Berner SVP

Der SVP Kanton Bern steht für ihren Wahlkampf 140 000 Franken zur Verfügung. Wir fragen bei der Geschäftsführerin Aliki Panayides nach, woher das Geld stammt und wofür es ausgegeben wird.