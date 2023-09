Rock News by Abbazappa 26 September *20Uhr* Der Herbst wird heiss. Never to Old for Rock n Roll. Country Legende Dolly Parton 77ig erstes Rock – Album ‚Rockstar` kommt im November, Sechziger Ur Rocker The Rolling Stones und Metal Queen Doro Pesch 59ig neue Meisterwerke im Oktober, & Metal Veteran K. K. Downing 72ig, KKS PRIEST im September.

Merci fürs mithören online auf Rabe.ch oder Dab+

251 Sendung 26 September 2023

Gespielte Lieder

01 Alice Cooper – Im Alice 2023

02 Dolly Parton feat Ann Wilson – We Are The Champions, We Will Rock You 2023

03 DORO – Time For Justice 2023

04 KKs PRIEST – One More Shot At Glory 2023

05 Deep Purple – Lay Down, Stay Down 1974

06 Whitesnake – Lay Down, Stay Down 2023

07 Vandenberg – Baby Youve Changed 2023

08 The Rolling Stones – I Wanna Be Your Man 1963

09 The Rolling Stones – Angry 2023

10 Saxon – Tales Of Brave Ulysses 2023

11 Guns N Roses – Perhaps 2023

12 DOKKEN – Fugitive 2023

13 The Dead Daisies – Slide It In 2023

14 Greta Van Fleet – The Falling Sky 2023

15 Extreme – The Mask 2023