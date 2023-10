Legendäre Classic Blues Rock Songs*

Dienstag Abend 10 Oktober 2023 *20* Uhr bringt Abbazappa, grossartige Classic Blues Rock Songs aus HM(Hans Mayer) 70Igern & 90igern Lieblings Rock Albums.

Merci fürs mithören: Online auf rabe.ch oder Dab+

252 Sendung 10 0ktober 2023

Gespielte Lieder

01 Status Quo – Again and Again 1978

02 Free – Wishing Well 1973

03 Free – Come Together In The Morning 1973

04 Bad Company – Good Lovin Gone Bad 1975

05 Back Street Crawler feat Paul Kossof – Selfish Lover 1976

06 Deep Purple – Lady Luck 1975

07 Tommy Bolin – Shake The Devil 1976

08 David Coverdale – Whitesnake 1977

09 Glenn Hughes – LA Cut Off 1977

10 Steve Miller – The Joker 1990

11 The Firm – Live In Peace 1986

12 George Lynch & Jeff Pilson – Stay with Me 2023

13 Traffic – Dear Mr. Fantasy

14 Rory Gallagher – Flight To Paradise 2003