Musikerin Manon im Live – Interview

Die Musikerin Manon war zu Gast bei Botz3000!

Fabio hat in der Sendung vom 26.10.23 ein Live – Interview mit ihr geführt.

Zum ersten Mal hat dich Anita als Moderatorin hinter dem Mikrofon begrüsst. Anita und Paula haben euch zusammen durch die Sendung begleitet.

Ausserdem haben sich Naira und Noemi zusammen so richtig aufgeregt! Worüber hörst du im Chotzdoch.

Fabio ist mit dem Mikrofon durch die Strassen von Bern gezogen. Er wollte von den Leuten im Quartier wissen, wie sie sich nach dem letzen Wahlsonntag fühlen.

Und natürlich gabs wie jede Woche ein Gewinnspiel bei dem ein cooles Preisli zu gewinnen war!:)

Last but not least wie gewohnt die Tipps fürs Wochenende. Diesmal hat Amèle was für euch zusammengestellt.

Um die ganze Sendung nachzuhören, klicke auf den Player: