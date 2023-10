Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Gerechtigkeit sind philosophische Fragen. Auf diese Fragen muss es in der Regel keine eindeutige Antwort geben. Es sind Fragen die uns die Kinder in ihrer “Wieso-Phase” entgegenbringen und uns als Menschen durchs Leben begleiten. Die Auseindersetzung mit diesen Fragen, im Gespräch mit anderen Menschen, das ist Philosophieren. Philosophieren macht uns im Kopf felxibler, wir erahlten neue Perspektiven und enden nicht in Sackgassen mit unseren Gedanken. In der Subkutan Sendung “Philosophieren – ein Werkzeug im Alltag” beleuchten wir die Zusammenhänge des Philosphierens mit persönlichen und sozialen Kompetenzen. Und, wie du es für dein alltägliches Leben anwenden kann. Philosophie ist keine Hexerei, aber in den Irrwegen des Alltags durchaus eine Superkraft. Und sie ist für alle da.



„Philosophie öffnet neue Denkräume“

Philosophie im Alltäglichen Leben? In einer Gesellschaft wo die Philosohpie gut eingebettet ist, eröffnet es uns neue Denkräume. Das sagt Claus Beisbart. Im Gespräch mit dem Philosophieprofessor der Uni Bern werden die Berührungspunkte der Philosohpie mit unserem ganz alltäglichen Leben beleuchtet, weshalb die Philiosophie in den Schulen so wichtig ist und was sie alles kann und es dafür braucht.

Veranstaltungsserien: Zum Thema Kutur- und Identitätsbegriff.

“Was ist gerecht?” – Philosophieren mit Kindern

Sarah-Jane Conrad, Philosophin und Dozentin an der PH Bern forscht zum Philosophieren mit Kindern. Simone Keller hat Sarah-Jane Conrad im Live-Gespräch gefragt, wie Philosophieren mit Kindern funktioniert und worauf es dabei ankommt, damit ein Gespräch entsteht. Und was Philisophieren mit Kindern mit Empathie, Zuhören und dem Selbstvertrauen zu tun hat.

“Philosophie ist kritisches Denken“

Philosophie hilft uns die Welt in der wir leben, zu verstehen und Handlungsmöglichkeiten zu sehen. Sie hilft uns Dinge zu hinterfragen und flexibel zu bleiben. So, dass wir mit unseren Gedanken nicht in Sackgassen enden, sondern neue Perspektiven erkennen. Die Subkutan-Redaktorin Ursi Grimm hat den Philosophen Nicola Condoleo gefragt, wie Philosophieren das kritische Denken fördern kann.

Philosophie-Praxis

Aporpos Buchtipp: Sofies Welt – Vincent Zabus Nicoby

Musik gespielt in der Sendung:

Thom Yorke – Analyze

Kathryn Joseph – The Bird