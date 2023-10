Wie sich der Asyldiskurs zusehends verschärfte

Ein restriktiver Asyl-Kurs scheint in Europa Grundtenor geworden zu sein. Begrenzung von Migration und die Abschottung von Europa – einst eine rechtspopulistische Haltung – ist mittlerweile weitverbreitete Antwort auf die Mehrfachkrise unserer Zeit.

Diese Haltung ist längst bis in linksliberale Kreise vorgedrungen. Das jüngste Beispiel dafür liefert der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz letzte Woche im Interview mit der Zeitschrift «Der Spiegel», wo er sagte: «Wir müssen endlich in großem Stil abschieben.»

Aber auch in der Schweiz verschärft sich der Ton in der Asyldebatte weit über die Mitte hinaus. So übte etwa der GLP-Präsident Jürg Grossen noch am Wahlsonntag harsche Kritik an der Asylpolitik von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider.

Wie sich der die Asyldebatte seit den 90er-Jahren kontinuierlich verschärfte, zeigt der Beitrag von Radio Corax aus Halle.