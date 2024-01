«Betroffen waren Frauen von ganz unten in der Gesellschaft»

Zwangsarbeit in der Schweiz, das gibt es doch nicht, so die landläufige Meinung. Weit gefehlt: Bis Mitte der 1970er-Jahre mussten junge Frauen gegen ihren Willen in Schweizer Fabriken arbeiten. Eine von ihnen ist Irma Frei. Als Jugendliche wurde in der Spinnerei des Industriellen Emil Bührle zur Arbeit verpflichtet. Über ihre Erfahrungen sprach sie aber nie, erzählt sie im SRF Podcast Kontext. Mir über ihren 80 Jahren bricht sie nun das Schweigen. Heute Abend spricht Irma Frei in der Dampfzentrale über ihre Geschichte. Mit auf dem Podium steht Yves Demuth. Er ist Journalist beim Beobachter und hat ein Buch über Zwangsarbeit in der Schweiz verfasst.

Das Podiumsgespräch findet heute abends um 19 Uhr in der Dampfzentrale statt.