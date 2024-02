Eine Gesundheitsreform, die polarisiert

Eine im Dezember beschlossene Reform des Gesundheitswesens soll dringend notwendige Veränderungen einführen. Doch die Gewerkschaften haben dagegen das Referendum ergriffen. Sie befürchten schlechtere Arbeitsbedingungen und höhere Prämien. Und dann reisen wir nach Palästina: Das Al Kasaba Theater in Ramallah reist mit mobilen Theatern zu Menschen in abgelegenen Gebieten der Westbank. Kinder und junge Menschen seien am meisten vom Krieg betroffen, meint Samer Makhlouf, Leiter des Al Kasaba ... >